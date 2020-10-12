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ve 'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal

'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın ve hattında yapılması planlanan bazı seferler düzenlenemeyecek.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 20:28 Son Güncelleme: 12.10.2020 20:33 ABONE OL
Bozcaada ve Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00 ve 13.00, Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Fırtınanın etkisini kaybetmesi ile tarifeler normale dönecek.

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Bozcaada ve Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal
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