Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünlerde dev indirim!

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim sizleri bekliyor! Osmancık Pirinç, Domates Salçası, Nohut gibi yiyecek ve içecek ürünlerinin yanı sıra elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler de dikkatlerden kaçmıyor. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-16 EKİM 2020 SALI-CUMA İNDİRİMLERİ

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. BİM 13-16 Ekim 2020 aktüel ürünler tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.