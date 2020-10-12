Bursa polisi sahte içkiden ölümleri önledi Sahte içki üretip satacaktı polise takıldı

İzmirde başlayıp tüm yurda yayılan sahte içki ölümleri üzerne harekete geçen Bursa polisi Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan alkollü bir işyeri ile sahte içkilerin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Polis ekipleri, işyerinde yaptığı aramada 120 şişe sahte alkolün piyasaya sürülmesine imkan tanımadan ele geçirdi. İşyeri sahibinin imalathane olarak kullandığı evinde de yapılan aramalarda 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe, 5 litre etil alkol ve çeşitli aromalar tespit edildi. Evde yaptığı sahte içkileri satma girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.