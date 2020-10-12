Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 12 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen çekilişlerde 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye katlanarak 70 Milyon TL'ye ulaşmıştı.
İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 EKİM 2020
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin 12 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı.
Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;
18, 22, 50, 52, 67, 73 ve joker 27
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR VE NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SEN SEÇ!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.