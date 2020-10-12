Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 12 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

12 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen çekilişlerde 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye katlanarak 70 Milyon TL'ye ulaşmıştı.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...