Dağıtım yuvalarında suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi sentetik uyuşturucu Bonzai imalatı ve satışı yapan E.M.E. (24), E.D. (22) ve A.F. (28) isimli üç uyuşturucu satıcısını, uyuşturucu maddelerin dağıtım noktası olarak belirledikleri iki farklı adreste şok operasyonla yakaladı. Uyuşturucu maddeler "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerde bulundu. Özellikle gençleri hedef alan ve gözaltına alınarak tutuklanan üç şüpheli tarafından satış yapılmak üzere "Torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtılmaya hazırlanan ve tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi de bulundu. Soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiği ifade edildi.