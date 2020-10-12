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Dekan yardımcısı Kovid-19’dan öldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
Dekan yardımcısı Kovid-19’dan öldü
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi 42 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Orhan Laboç, aniden rahatsızlanınca Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma alınan Laboç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. BEÜ'deki görevine yaklaşık bir yıldır başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz" dedi.
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Dekan yardımcısı Kovid-19’dan öldü
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