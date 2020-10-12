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Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

'da 20 yaşındaki Eda Müftüoğlu, dedesine aşure götürürken yokuş aşağı kayan kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Eda'nın ölümüne neden olan ve 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sürücü İlhami Bekiroğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Bekiroğlu, SEGBİS ile katıldığı duruşmada "Gece uyanıp sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:15 ABONE OL
Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta, 30 Ağustos günü yaşanan kazada, İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

Sürücü Bekiroğlu ise bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlhami Bekiroğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

Duruşmaya, Bekiroğlu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ile Eda'nın babası Bertan Müdüroğlu salonda hazır bulundu.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

'EDA'NIN AİLESİ VE KENDİ AİLEMİ PERİŞAN ETTİM'

Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, "Kars Sarıkamış'tan 'ya yeni taşınmıştım. Bir inşaat firmasında iş buldum. Şoför olarak çalışmaya başladım. Henüz daha ikinci günümdü. Kamyon çok yüklüydü, içinde kum ve çimento vardı, bunu inşaattaki görevli bir kişiye söyledim. Ancak görevli bana, 'Bir şey olmaz' dedi. Hem kendi ailemi hem de o kızı, hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

Benim SRC belgem yoktur. E sınıfı ehliyetim var. E sınıf ehliyeti olanlar otobüs, kamyon, kamyonet kullanabiliyor. Çalıştığım şirket benden SRC belgesi istemedi. Araç geri kayınca, kornoya bastım. Ölen Eda kör noktada duruyordu, göremedim.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

El frenini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Ancak kamyonette yük çok fazlaydı. Yük arkada aşırı derecede olduğundan rampada olduğu için kaydı. Yağmur falan yoktu, yerler kuruydu, olay akşamüstü oldu ve hava aydınlıktı" dedi.

Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

Mahkeme heyeti, Bekiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, kaza yerinde tanıklar da dinlenerek keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum
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