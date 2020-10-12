Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp ağlıyorum

'EDA'NIN AİLESİ VE KENDİ AİLEMİ PERİŞAN ETTİM'

Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, "Kars Sarıkamış'tan Bursa'ya yeni taşınmıştım. Bir inşaat firmasında iş buldum. Şoför olarak çalışmaya başladım. Henüz daha ikinci günümdü. Kamyon çok yüklüydü, içinde kum ve çimento vardı, bunu inşaattaki görevli bir kişiye söyledim. Ancak görevli bana, 'Bir şey olmaz' dedi. Hem kendi ailemi hem de o kızı, hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum.