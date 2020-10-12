Emanet arabayla magandalığa 25 yıl

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Şişli'de 21 Temmuz 2017 günü seyir halindeki Nurettin Erdem'le plakası bilinmeyen bir minibüs sürücüsü arasında trafikten dolayı tartışma çıktı. Bir süre sonra olay yerine 34 KY 15.. plakalı bir araç geldi ve aracın içinden çıkan sürücü, Nurettin Erdem'in kullandığı aracın camını kırdı. Bunun üzerine Nurettin Erdem ile aracının camının kıran şahıs arasında kavga çıktı. Kimliği belirsiz sürücü, Nurettin Erdem'i kalbine yakından bölgeden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nurettin Erdem ölümden dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, plakası alınan 34 KY 15.. plakalı aracın Mustafa Aygün adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Aracın olay tarihinde Süleyman Aygün'ün elinde olduğu anlaşıldı.

MAĞDURLA YÜZLEŞTİRİLDİ

İfadesi alınan Süleyman Aygün savunmasında, "Aracı mahallemden tanıdığım Berkay Kaya'ya bir günlüğüne geçici olarak verdim. Aracı ortak arkadaşlarımız otoparka getirdi. Berkay'ı sorduğumda arkadaşlarım Berkay'ın trafikte kavga ettiğini ve bir şahsı bıçakladığı için korkudan gelemediğini söylediler. Ertesi gün Berkay'la buluştum ve olayı bana anlattı. Süleyman Aygün'ün ifadesi üzerine bu defa Berkay Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Kısa sürede gözaltına alınan Berkay Kaya suçlamaları kabul etmedi ve Süleyman Aygün ile Mustafa Aygün'ü de tanımadığını iddia etti.

Ancak mağdur Nurettin Erdem ve tanıklar Süleyman Aygün ile Mustafa Aygün, şüpheli Berkay Kaya ile yüzleştirildi. Ölümden dönen Nurettin Erdem, kendisini trafikte bıçaklayan kişinin Berkay Kaya olduğunu polise anlattı. Nurettin Erdem olaydan 4 ay sonra 17 Kasım 2017 tarihinde şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Ancak savcılık Berkay Kaya hakkında 'olası kastla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.