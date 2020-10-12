En yakın arkadaşı, eşi ve 3 çocuğunu kaçırdı

Mehmet beni eve bırakırken eşini arayıp, kapının üzerinde bir şey var onu hazırla demişti. Eşine sorduğumda hazırla dediği şey paraymış. Tokat'ta bulunduktan sonra yapılan sağlık kontrolünde oğlum Muammer'in sırtında morluklar varmış. Sorduklarında ağabeyi yaptı demişler. Ağabeyine sorduklarında o da arkadaşları yaptı demiş. Yani muhtemelen oğlumu dövmüşler. Ben çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Şimdi nerede ne yaparlar bilmiyorum. Çocuklarıma yeniden kavuşmak istiyorum' diye konuştu.