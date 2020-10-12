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Eski Tarsus kaymakamının 'den yargılamasına devam edildi

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için duruşma savcısına ek süre verilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:22 ABONE OL
Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık B.A, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için duruşma savcısına ek süre verilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi
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