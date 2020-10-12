Google’dan Oğuz Atay'ın 86. yaş gününe özel doodle! Oğuz Atay kimdir, kaç yaşında vefat etti, yayımlanmış eserleri nelerdir?

Dünya genelinde en çok tercih edilen popüler arama motoru Google, anasayfasını belirli gün ve haftalar ile topluma mal olmuş ünlü isimlerin ölüm yıldönümü ve yaş günlerinde anasayfasında doodle'lar ile anmaya ve farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bugün küresel arama motoru Google anasayfasını açan kullanıcılar Oğuz Atay ile ilgili bir doodle ile karşılaştı. Türk Edebiyatı'nın ünlü roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay'ın 86. Yaş günü hazırlanan bir doodle ile kutlandı. Anasayfayı gören kullanıcılar Oğuz Atay kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli? şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı.
Google tarafından 86. Yaş günü için doodle hazırlanan Atay ile ilgili olarak Oğuz Atay kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;
Oğuz Atay; 1934 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Hayatı boyunca cumhuriyet dönemi roman ve hikaye yazarlığı yapmıştır. Öğrenimini İTÜ İnşaat fakültesinde tamamlamıştır. Öğrenimi sonrasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
Atay, akademisyenliğe devam ettiği sırada çeşitli gazette ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. İlk romanı, Atay'ın çarpıcı tarzını ortaya koyan "Tutunamayanlar" oldu. Roman, 1970'te bitti ancak 1972'ye kadar yayınlanamadı. 1970 yılında "Tutunamayanlar"la TRT Roman Ödülü'nü kazandı. Romanıve anlatım biçimi birçok kesimden övgü topladı.
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar, eleştirmen Berna Moran tarafından, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak nitelendirilmiştir. Moran'a göre Tutunamayanlar'daki edebi yetkinlik, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır.
Atay'ın büyük etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ı 1973'te yayınladığı Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izlemiştir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış Prof. Mustafa İnan'ın hayatı konu eden Bir Bilim Adamının Romanı'nı 1975 yılında yayımlamıştır.
1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan 13 Aralık 1977'de, İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.
Yayımlanmış eserleri
Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.
Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.
Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.
2 yıl sonra 2000'de, Larry Page ve Sergey Brin o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılar bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı.
Başlangıçta Google doodle'lar, çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutlamak için hazırlanıyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.
Google Doodle'lara duyulan ilgi her geçen gün arttığından, doodle çizimleri yeni teknolojileri kucakladığından ve bu çizimlerde farklı sanatsal ortamlardan yararlanıldığından, doodle'lar artık özel bir çizim ekibi (ki biz onlara doodle tasarımcıları diyoruz) ve mühendisler tarafından oluşturulmaktadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve dünyanın dört bir yanındaki Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.
Google, dünya genelinde oluşturulan ana sayfaları için 1500'den fazla doodle oluşturdu.Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor!
Hangi doodle'ın oluşturulacağına ve hangi etkinliklerin doodle ile gösterileceğine kim karar veriyor?
Bir grup Google çalışanı, fikir paylaşımında bulunmak ve hangi etkinliğin Google doodle ile kutlanacağına karar vermek için düzenli olarak bir araya gelir.
Doodle fikirleri Google çalışanları ve Google kullanıcıları dahil pek çok kaynaktan alınır.
Doodle seçim süreci, Google'ın kişiliğini ve yeniliğe olan tutkusunu yansıtan ilginç etkinlikleri ve yıl dönümlerini kutlamayı hedefler.
Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (doodle tasarımcıları) ve mühendislerden oluşan bir ekip bulunuyor.
Google kullanıcıları bir sonraki Google doodle için fikirlerini e-postayla proposals@google.com adresine iletebilirler.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanmış olan doodle'ların tümünü görmek için dilediğiniz zaman www.google.com/doodles adresini ziyaret edebilirsiniz. Les Paul gitar doodle'ının üzerine ezgi kaydedebilir, PAC-MAN oynayabilir veya Star Trek (Uzay Yolu) karakterlerinin nasıl ışınlandığını izleyebilirsiniz.