Gülşen’i öldüren tetiği kim çekti “Ablam cinayete kurban gitti”

Başakşehir' de yaşayan Gülşen Kömürcü eşinden bir süredir fiziki ve psikolojik şiddet görüyordu. 9 ve 5 yaşlarında iki çocuğu olan Gülşen Kömürcü son olarak pandemi süreci başlayınca çocukları ile birlikte eşinin yanından ayrılıp sığınma evine gitti. Bir süre sonra Kömürcü' nün kardeşleri durumu öğrenince ablalarını oradan alıp memleketleri Malatya' ya gönderdi. Çocukları ile 4, 5 ay orada kaldı. Ancak geçtiğimiz ay eşi 5 yaşındaki oğlunu özledim deyip aldı ve İstanbul'a evlerine getirdi.



Bu duruma dayanamayan Gülşen Kömürcü oğlunu görmek için yine eşinin yanına döndü. Aradan bir hafta geçti iddiaya göre Gülşen Kömürcü yatak odasında pompalı tüfekle göğsünden vurularak öldü. Polis ekipleri eşini gözaltına aldı. Emniyette pompalı tüfeği göğsüne dayamıştı yapma diye sarıldım ateş etti intihar etti dedi. Savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.



"AYRI YAŞIYORDU OĞLUNUN HASRETİNE DAYANAMADI"

Ablasının cinayete kurban gittiğini ileri süren Caner Ekşi SABAH' a şu ifadeleri kullandı. "Ablamın 9 yaşında bir kızı 5 yaşında oğlu var. Eşi yıllardır kendisine şiddet uyguluyordu. Başka kadınlarla aldatıyordu. Pandemi sürecinde bize söylemeden bir süre sığınma evine gitmiş. Haber alınca alıp memleketimize gönderdik. Orada 5 ay kadar kaldı. Eşi çocuklarımı özledim deyip 5 yaşındaki oğlunu Malatya'dan alıp İstanbul'a getirdi. Ablamda oğlumu özledim deyip geri o adamın evine döndü" ifadelerini kullandı.



"ABLAM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

18 Eylül günü ablamın ölüm haberini aldık diyen Caner Ekşi; "Çocuklar dışarda oynarken kocası içeri giriyor bir silah sesi geliyor. Ardından 9 yaşındaki yeğenimin söylediğine göre babası eli kanlı bir şekilde dışarı çıkıp onları oradan uzaklaştırıyor. Ardından polis gelip gözaltına alıyor. Adam ben engel olmaya çalıştım olamadım diyor şimdi serbest geziyor. Benim ablam oğlunun iki gün hasretine dayanamadı kendi canına kıymaz. Ablamı o cani öldürdü, adalet yerin bulsun istiyorum" dedi.

SİLAH SESİNİ DUYAN ÇOCUKLAR EVE KOŞUYOR

Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde babanın eve giriş anı ve silah sesi ile birlikte çocukların içeri koşma anı görülüyor.

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