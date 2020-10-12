İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de

"7 AYDIR KEPENKLERİNİ KAPATMIŞ BİR SEKTÖRDEN BAHSEDİYORUZ"

Okulların kademeli olarak açılmasının, servis masraflarını karşılamadığını belirten Öztürk, "Herkesin bildiği gibi 7 aydır kepenklerini kapatmış bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün ayağa kalkabilmesi için de biraz destek olmak lazım, diye düşünüyorum. O yüzden gerek belediyeden gerek hükümet kanadından servisçiye bir destek bekliyoruz. 2 günlük ücret alırsak, bizim ihtiyacımızı veya talebimizi karşılamayacak. Tam istersek de velinin tepkisine maruz kalacağız. Onun için, velilerle görüşerek anlaşarak fedakarlıkları karşılıklı yapacağız. Servisçi biraz fedakarlık yapacak. Diyelim ki servis ücretlerinin dörtte üçünü alacak, dörtte birini almayacak. Veli de diyecek ki 'Biz de bu kadar fedakarlık yapıyoruz', biz bu işi yapacağız yani. Sonuçta bu çocuklar okula gidecek, biz de çalışmak durumundayız. 7 aydır çalışmıyoruz" diye konuştu.

Öztürk, "Okulların tam kapasiteye geçmesi, bu tür tartışmaların tamamen ortadan kalkması. Yoksa bizim derdimiz vatandaştan çok para almak değil. Biz talep ettiğimiz ücretin tamamen servisçinin giderini karşılamak üzere olduğunu söylüyoruz. Bunun başka çıkarı yok zaten. Ben çocuk taşıyacağım, diye giderleri cebimden karşılamam gibi bir sermayem yok zaten" dedi.