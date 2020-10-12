İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte kalkacak?

İşten çıkarma yasağı geçici yasa uygulaması olarak yürürlüğe girmişti. Pandemi sürecinde işveren ve çalışan haklarını korumaya yönelik yapılan bu uygulamalardan olan bu kısıtlamaya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yasanın 17 Eylül tarihinde belirlenen bir süre kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte kalkacak? İşte detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
17 Nisan 2020 tarihinde ilk olarak geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin sona ermesi beklenmiş ancak bunun üzerine yayımlana resmi kararda sürenin uzatıldığı duyurulmuştu. İşten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararına göre işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.