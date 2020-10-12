İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte kalkacak?

İşten çıkarma yasağı geçici yasa uygulaması olarak yürürlüğe girmişti. Pandemi sürecinde işveren ve çalışan haklarını korumaya yönelik yapılan bu uygulamalardan olan bu kısıtlamaya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yasanın 17 Eylül tarihinde belirlenen bir süre kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte kalkacak? İşte detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

17 Nisan 2020 tarihinde ilk olarak geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin sona ermesi beklenmiş ancak bunun üzerine yayımlana resmi kararda sürenin uzatıldığı duyurulmuştu. İşten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor.