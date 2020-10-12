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Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

'de 5 gün önce Moda Sahil'ine gezdirmek için götürdüğü köpeğini kaybeden Esma Özer isimli genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini arıyordu. Köpeğinin kaçırıldığını öne süren Özer, sosyal medyadan yayınladığı videoda “Köpeğimi onlardan satın alabilirim” demişti. Esma Özer'e sonunda güzel haber geldi. Özer'e ulaşan bir kişi o gece köpeği başı boş dolaşırken bulunca evine götürdüğünü söyledi. Esma Özer Mavi’ye kavuşmasının ardından bir teşekkür videosu yayınladı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:25 Son Güncelleme: 12.10.2020 14:40 ABONE OL
Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

'de 5 gün önce sahilde gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeğini kaybeden genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini aradığını söylemişti. Mavi isimli köpek Pendik'te bulundu.

Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Özel bir hastanede yönetici olarak çalışan Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması 'Mavi' adlı köpeği ile birlikte Moda Sahili'ne dolaşmaya gelmiş, Özer sandalyede oturduğu sırada diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, bir anda gözden kaybolmuştu.

Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Panik içinde sahilde köpeğini aramaya başlayan genç kadın tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı. 5 gündür gözyaşları içinde sahilde köpeğini arayan Esma Özer'e müjdeli haber bugün nihayet geldi.

Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Yayınlanan haberleri gören Pendik'te bulunan bir vatandaş, Özer'e sabah saatlerinde ulaştı. Büyük bir sevinçle verilen adrese giden genç kadın, köpeğine kavuştu.

Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Köpeği bulan kişinin Moda sahilinde gece saatlerinde dolaştığını ve sahipsiz şansını köpeği alarak evine getirdiği ortaya çıktı. Esma Özer Mavi'ye kavuşmasının ardından bir teşekkür videosu yayınladı.

Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Yayınlanan haberleri gören Pendik'te bulunan bir vatandaş, Özer'e sabah saatlerinde ulaştı.

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Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Büyük bir sevinçle verilen adrese giden genç kadın, köpeğine kavuştu. Köpeği bulan kişinin Moda sahilinde gece saatlerinde dolaştığını ve sahipsiz şansını köpeği alarak evine getirdiği ortaya çıktı. Esma Özer Mavi'ye kavuşmasının ardından bir teşekkür videosu yayınladı.

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Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!
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