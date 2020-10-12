Kaybettiği köpeğini gözyaşları içinde arıyordu... Güzel haber geldi!

Özel bir hastanede yönetici olarak çalışan Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması 'Mavi' adlı köpeği ile birlikte Moda Sahili'ne dolaşmaya gelmiş, Özer sandalyede oturduğu sırada diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, bir anda gözden kaybolmuştu.