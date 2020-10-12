Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberinde, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 53 yaşındaki Bulut evli ve üç çocuk babasıydı. Geçtiğimiz hafta yüksek tansiyon nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçirmişti. Peki, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kimdir? Mehmet Abdi Bulut kaç yaşındaydı?
Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.
İşte Mehmet Abdi Bulut'un hayatı…
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçirmişti. Bulut'un tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?
1967 tarihinde Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.
Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babasıydı...