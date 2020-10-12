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Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?

Gelen son dakika haberine göre, Belediye Başkanı ’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Abdi Bulut henüz 53 yaşındaydı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan ve sabah saatlerinde hayatını kaybeden Mehmet Abdi Bulut kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:42 ABONE OL
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberinde, Belediye Başkanı 'un hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 53 yaşındaki Bulut evli ve üç çocuk babasıydı. Geçtiğimiz hafta yüksek tansiyon nedeniyle Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçirmişti. Peki, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kimdir? Mehmet Abdi Bulut kaç yaşındaydı?

MEHMET ABDİ BULUT HAYATINI KAYBETTİ!

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

İşte Mehmet Abdi Bulut'un hayatı…

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA RAHATSIZLANMIŞTI

Belediye Başkanı , geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçirmişti. Bulut'un tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

1967 tarihinde 'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babasıydı...

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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı?
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