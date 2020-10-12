Koca: Sağlık çalışanlarımıza destek olalım

Türkiye'deson 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu. 59 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411 oldu. 1212 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 6.2 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" paylaşımını yaptı.