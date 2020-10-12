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Kocası tarafından katledilen 'ın annesi Sabah'a konuştu

’da kaybolduktan 3 gün sonra bir evde boğularak öldürülmüş halde bulunan genç kadının katili kocası çıktı. Ölü bulunan 'ın annesi, torunlarının yetim kaldığını söyleyerek, kızının kocası olan katil için müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:43 Son Güncelleme: 12.10.2020 20:00 ABONE OL
Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

Ortadan kaybolduktan günlerce aranan kadından kötü haber geldi. Genç kadın boğularak öldürülmüştü. Üstelik de kocası tarafından! SABAH'a konuşan acılı anne Aynur Uç, "Her gün kızıma işkence yaprak dövüyordu. Yemin ediyorum elimde evraklar da var. Benim sesimi kimse duymadı. Kızımı, canımı kaybettim. Başka Gül'ler öldürülmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

'un ilçesinde, ortadan kaybolduktan 3 gün sonra sazlık alandaki bir evde boğularak öldürülmüş olarak bulunan 28 yaşındaki 'ın katili kocası çıktı. Gül Çakmak'ın annesi "Kızımı öldüren cani için müebbet istiyorum" dedi.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

Kocası tarafından katledilen 'ın annesi Aynur Uç; ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan kızının yeniden mutlu olmak için 4 yıl önce evlendiği Fikret Çakmak'tan evliliklerinin ilk haftasından itibaren şiddet görmeye başladığını söyledi.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

SABAH'a konuşan acılı anne Aynur Uç, "Her gün kızıma işkence yaprak dövüyordu. Yemin ediyorum elimde evraklar da var. En az 10 defa kızıma koruma verilmesi için müracaatta bulundum. Benim sesimi kimse duymadı. Kızımı, canımı kaybettim. Başka Gül'ler öldürülmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM"

Uç, kızının cansız bedeni bulunmadan önce savcılığa giderek kızının kayıp olduğunu bildirdiğini aktararak "Allah razı olsun Savcı bey ilgilendi. Ama kurtaramadım kızımı, defalarca gittim kızımla gittim. 4 senede kaç defa gittim, bilmiyorum. İfade alıp tutanak tuttuktan sonra gönderdiler. Koruma olsaydı belki hayatta olurdu kızım. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu adam için idam istiyorum" şeklinde feryat etti.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

Uç, "Benim yüreğim yandı, diğer annelerin yüreği yanmasın. Buraya artık bir nokta koyun. Yalvarıyorum size, ben 28 yaşındaki kızımı kaybettim. Torunlarım yetim kaldı. Gittim Kabakçı köyünde kızımı babasının yanında toprağa verdim. Hepimizi mahvetti. Devletime sesleniyorum. Bunun cezası neyse verin. Gencecik kızımı toprağa koydum. Bak onun babası yok. Öksüzdü, 1 annesi vardı. Söyleyeceklerim bu kadar. Devletten yardım istiyorum. Onu çıkarmasınlar, cezasını versinler." ifadelerini kullandı.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

"KIZIMI NE HALE GETİRMİŞ"

Acılı anne, "Ben tekrar dönüp, karakola ve hastanelere gittim. 4. gündü, kızımı sorduğum gece, bir telefon geldi. Hastaneye gittim ve kızımın cansız bedenini teşhis ettim. Gözleri kapkara olmuş. Nasıl kıymış cani kızıma. Kızımı ne hale getirmiş biliyor musun? Paramparça yapmış kızımı. Tanınmaz vaziyete getirdiler. Güzel kızımı öyle bir hale getirdi ki Rabbim onu oradan çıkarmasın." dedi.

Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

Fikret Çakmak, gözaltına alınarak tutuklandı.

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Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu
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