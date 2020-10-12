Kocası tarafından katledilen Gül Çakmak'ın annesi Sabah'a konuştu.

Uç, "Benim yüreğim yandı, diğer annelerin yüreği yanmasın. Buraya artık bir nokta koyun. Yalvarıyorum size, ben 28 yaşındaki kızımı kaybettim. Torunlarım yetim kaldı. Gittim Kabakçı köyünde kızımı babasının yanında toprağa verdim. Hepimizi mahvetti. Devletime sesleniyorum. Bunun cezası neyse verin. Gencecik kızımı toprağa koydum. Bak onun babası yok. Öksüzdü, 1 annesi vardı. Söyleyeceklerim bu kadar. Devletten yardım istiyorum. Onu çıkarmasınlar, cezasını versinler." ifadelerini kullandı.