Konya'da define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Konya'nın Akören ilçesi Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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