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'da aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

’nın Akören ilçesi Belen yaylasında 8 kişi aramak için kaçak kazı çalışması başlattı. Jandarma define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 01:32 ABONE OL
Konya'da define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Konya'nın Akören ilçesi Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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Konya'da define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
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