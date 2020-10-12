Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Kütaha'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 2 gün önce yapılan operasyonda yakalanan sanıklardan 11 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu

Edinilen bilgilere göre; Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının, Soruşturma dosyası kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Gaybubet evlerinde gizlenen firari ve örgütün güncel yapılanmasında olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyeleri sevk edildiği Adliyede sorguları tamamlandı

Yapılan Operasyonda,Peynir kutularında saklanan servet değerinde TL ve döviz ele geçiridiği ve aralarında il ablaları, Kütahya' nın kasası ve "Polis Akademisi abisinin" de bulunduğu 11 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı