Bir çok yöntemin uygulandığı fakat bir çözümünün bulunamadığı kelliğe Kocamustafapaşa'daki Mahalle berberi Abdullah Bilbay, çözüm yöntemi sundu. Kelliğin bir kader olmadığını belirten Bilbay, mutfaklarımızda kullandığımız şifalı zeytinyağı ile mayonezin kelliğe faydasının olduğunu belirterek , bu uygulama ile en az yüzde 30 saç çıkmasına faydalı olduğunu kaydetti.Bilbay yöntemin çok basit olduğunu belirterek, "Zeytinyağı ve mayonezin içindeki maddelerin saç çıkarmaya iyi geldiğini yaptığım araştırmalar sonucu buldum. Ağabeyim Ömer Bilbay ile saçla ilgili araştırmalar yaparak asırlardır mucizevi yağ olarak bilinen ve çalişmalarım sonucunda zeytinyağı ve zeytinyağının besleyici bir özelliği olduğunu biliyoruz. Zeytinyağı ve mayonez uygulaması ile seyrek ve seyrelmiş dökük olan bölgeye zeytinyağını bir yemek kaşığı kadar parmak uçlarımızla masaj yaptıktan sonra sürün.Üstünede mayonez de bulunan yumurta sarısı kalsiyum sirke potasyum gibi vitaminleri bir çay kaşığı kadar seyrekleşmiş ve dökülmüş bölgelere sürerek o bölgeler haftada 2 kere 20 dakika. bekleterek ılık su ile sabun veya sampuan saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu uygulama sonunda kel olan kafada en az yüzde 20 kadar sarı kıl çıktığını gözlerinizle görebilirsiniz. Bu uygulama düzenli yapıldığında kellerin sorununa çözüm bulunabilecektir" dedi.

Mahalle berberinden kelliğe zeytinyağlı mayonezli çözüm | Video

Saçla ilgili bir çok maddenin uygulandığını ve bunun saçı olmayan veya yıpranmış ve kuru olan saçlar içinde kullanıldığını belirten Bilbay, "Kuru ve yıpranmış saçlar için hazırlaması ve uygulaması son derece basit olan mayonezle saç bakımı son dönemlerde en çok tercih edilen maske türlerinden sadece bir tanesidir. Çünkü mayonezin içinde bulunan yumurta, sirke ve diğer bileşenler günlük yaşamda çeşitli sebeplerden dolayı yıpranan saçların nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayarak saçlardaki kırılmaların ve kopmaların önüne geçiyor" dedi.