Cezaevindeki sanıklardan mahkeme öncesi tanığa para teklifi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi olan Demirel, Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrenmesi üzerine 27 Mayıs tarihinde konuyu konuşmak üzere eniştesinin ailesinin yaşadığı adrese gitti.



Hüseyin Koç

Demirel, konuşmak için dışarıya çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç tarafından demir çubuk ve sopalarla dövüldü.

Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Kona Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Demirel, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları İsa Koç ve Adil Koç tutuklandı. 3 şüpheli hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İsa Koç

OLAYIN TANIĞINA PARA TEKLİFİ

Tutuklu yargılanan baba ve oğullarının aynı koğuştan tahliye olan arkadaşlarını, 4 gün sonra kurulacak mahkemede ifade verecek tanığın evine gönderdikleri öğrenildi. Tanık Oğuzhan Üzel'in yüz yüze görüşmeyi kabul etmemesi üzerine Üzel'i bu kez telefonla arayan kişi, "Nasıl ifade vereceksin, ne diyeceksin, senden bir dinleyeyim. Maddi anlamda da bir destek sağlayabiliyorsak sağlayalım." dedi.



Mehmet Ali Demirel

Arayan şahıs ayrıca telefon görüşmesinde şunları söyledi: "Neredeysen bir yanına geleyim de çay içsek. Ayın 2'sinde bir mahkeme var. Sen mahkemede şahitlik yapacakmışsın. O konu hakkında seninle görüşecektim. Ben cezaevinde bulunan arkadaşlarla birlikte yatıyordum. Yeni tahliye oldum. Dediler ki bir rica et konuş. Maddi anlamda da bir destek sağlayabiliyorsak sağlayalım. Olayın doğruluk şeklini o şekilde ifade edebilsek. Benim bundan bir kazancım ya da kötü bir niyetim yok. O insanlar cezaevinde zor durumdalar. Sen onların halini bilmiyorsun. Nasıl ifade vereceksin ne diyeceksin senden bir dinleyeyim. Maddi-manevi dostluk da yaparım. Haksız yere orada bulunuyorlar. Ne şekilde ifade vereceksin bir yüz yüze konuşsak. Ben de sana yardımcı olurum. Senin için faydalı olacak. Ben geleyim hem seni göreyim. Mahkeme yakın diye mecbur kaldım evini ziyaret ettim. Ben apartmanın önündeyim. Gel beş dakika oturalım. Ben senin ne ifade vereceğine bakacağım. Ben mahkeme günü seni alayım buradan beraber gidelim. Bu insanlara yardımcı olacağımız bir durum varsa yardımcı olalım. Adliyede filan görüşme şansımız yok mu?"



Adil Koç

SES KAYITLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Oğuzhan Üzel, konuşacak bir şeyinin olmadığını, mahkemede doğruları söyleyeceğini belirterek telefonu kapattı. Üzel'in durumu bildirdiği Demirel ailesinin avukatları, ses kayıtlarını incelenmesi üzere mahkemeye sundu.

İlk kez 2 Ekim'de hâkim karşısına çıkan tutuklu baba ve 3 oğlu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıklar, Demirel'e hiç vurmadıklarını, Demirel'in bahçe duvarından kaçmaya çalışırken birkaç sefer yere düşüp başını çiçek saksına vurduğunu ileri sürdü. Baba ve 3 oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Şüpheliler Kasım ayında yeniden hâkim karşısına çıkacak.