Maltepe'de cinayet zanlısı tutuklandı

Polis, olay yeri çevresindeki görgü tanıklarının ifadesine de başvurdu. Maktulun eşi A.U. ise bir markette kasiyer olarak çalıştığını iş çıkışı eşinin kendisini aldığını, araçla eve geldikleri sırada motosikletli bir kişinin eşine 2 el ateş açarak kaçtığını anlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 10 Ekim'de Kartal'da şüpheli Sercan M'yi (36) yakaladı.

Evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde silah, değişik çaplarda 77 fişek ele geçirilen şüpheli, ifadesinde İ.U'nun eşi A.U'ya ilgi duyduğu için cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.