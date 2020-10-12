Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Sarı uyarı verildi...

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporları yayımlandı. Meteoroloji, yurdun batı bölgeleri için sağanak yağış ve fırtına beklendiğini bildirirken aralarında İstanbul'un da birçok il için ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi'nin hemen hemen her kesiminde sağanak yağış etkili olmuş ve yerel dolu yağışları görülmüştü. Öte yandan, Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış için uyarıları art arda geldi.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayımlamış olduğu haftalık hava durumu tahmin raporunda salı ve çarşamba günleri için flaş uyarılar bulunurken sağanak yağış ile beraber kuvvetli rüzgar ve fırtına karşısında vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul için 'Sarı Uyarı' gelirken Marmara Bölgesi'nin geneli için çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ve gün gün beklenen sıcaklık değerleri;