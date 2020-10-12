Mevlid kandili ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek, yapılacak ibadetler nelerdir?

Mevlid kandili ne zaman sorusu tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce Müslümanın gündemindeki yerini alırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca her yıl yayımlanan dini günler takviminde bu sorunun yanıtı da verilmiş oldu. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumu olarak bilinen bugünün bu yıl hangi tarihte idrak edileceği araştırılıyor. Peki, Mevlid kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte tüm detaylar…
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olarak bilinen tarihin Ekim ayında idrak edileceği bilinirken vatandaşlar Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihe ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor…
BU YIL MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Peygamber Efendimiz, doğduğum gün oruç tutarım diye buyurmuştur. Buna göre Peygamber Efendimiz bu günde oruç tuttuğuna göre, biz Müslümanlar için de Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, hayırlı bir ibadet şeklidir. Mevlid Kandili'nde tutulan oruç, Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür olarak değerlendirilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ
Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Alemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NAMAZ KILINIR MI?
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Namaz, gözümün nurudur." diye buyurmuştur. Dolayısıyla kandil gecelerinde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çeken İslam alimleri, bu gece içerisinde namaz borcu olanlara kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerde. Mevlid Kandili gecesi, kaza namazı olmayanlar ise nafile namazı kılabilir. Bununla birlikte Mevlid Kandili'nde kılınacak tesbih namazı da oldukça hayırlıdır.