Mevlid kandili ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek, yapılacak ibadetler nelerdir?

Mevlid kandili ne zaman sorusu tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce Müslümanın gündemindeki yerini alırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca her yıl yayımlanan dini günler takviminde bu sorunun yanıtı da verilmiş oldu. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumu olarak bilinen bugünün bu yıl hangi tarihte idrak edileceği araştırılıyor. Peki, Mevlid kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte tüm detaylar…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olarak bilinen tarihin Ekim ayında idrak edileceği bilinirken vatandaşlar Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihe ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor…