Milyonların kahramanı Hikmet Karakurt

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmanın önceki akşam yayınlanan bölümüne son yarışmacı, Şanlıurfalı 22 yaşındaki Hikmet Karakurt damga vurdu. Şanlıurfa'da soğan tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 8 çocuğundan biri olan Karakurt Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölünde okuyor. Yarışmaya annesi Halime Karakurt ile birlikte gelen genç, 60 bin liralık "İngiltere'deki bir vahşi yaşam merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır?" sorusuna joker dahi kullanmadan "Ziyaretçilere küfür ettikleri için" doğru yanıtını verdi. Karakurt sorunun yanıtını 1.5 ay önce tarlada çalışırken, kardeşinin radyodan dinlediği bir haberden öğrenerek söylediğini anlattı.

KARDEŞLERİME HARCAYACAĞIM



Karakurt, 125 bin lira değerindeki "1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?"' sorusuna "37"diyerek doğru cevabı verdi. Sempatik davranışlarıyla dikkat çeken Karakurt, İmirzalıoğlu'nun "Kazanacağın ödülle ne yapacaksın?" sorusuna verdiği "Kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılayacağım" yanıtıyla, tüm Türkiye'ye duygulandırdı. Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için bir sorusu kalacak. Karakurt, yarışmadaki performansıyla da memleketinde ve sosyal medyada günün kahramanı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Twitter hesabından, "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" dedi.