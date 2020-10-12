Motosikletli iki genç kazada öldü, polisler acı haberi ailelerine veremedi

Kardeşlerinin eve gelmemesinden şüphelenen ve motosiklet kazası olduğunu duyan Suriyeli iki gencin aileleri, olay yerine geldi. Polis memurundan kaza geçirenlerin kardeşleri olup olmadığını soran ailelere, polis memuru acı haberi vermedi. Aileler polis memuruna "Burada gazeteciler var fotoğraf çekiyorlar. Onlar geldiğine göre bu kaza ölümlü. Bizim kardeşlerimiz mi yaptı bu kazayı" diye sordular.