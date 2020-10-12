Motosikletli iki genç kazada öldü, polisler acı haberi ailelerine veremedi

Merkez Melikgazi İlçesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde kask takmadan seyreden Suriye uyruklu Suriye uyruklu Musa El Yunus ile kimliği belirlenemeyen arkadaşı, motosikletle kaza yaptı.
Kontrolden çıkan motosiklet önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Başlarından feci şekilde yaralanan iki Suriyelinin yardımına koşan diğer sürücüler 112'yi arayarak ambulans çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi her iki gencinde hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİSİN EN ACI GÖREVİ
Hayatını kaybeden Musa El Yunus ile arkadaşının cesedi kaza yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kardeşlerinin eve gelmemesinden şüphelenen ve motosiklet kazası olduğunu duyan Suriyeli iki gencin aileleri, olay yerine geldi. Polis memurundan kaza geçirenlerin kardeşleri olup olmadığını soran ailelere, polis memuru acı haberi vermedi. Aileler polis memuruna "Burada gazeteciler var fotoğraf çekiyorlar. Onlar geldiğine göre bu kaza ölümlü. Bizim kardeşlerimiz mi yaptı bu kazayı" diye sordular.
Korkuyla polis memurunun konuşmasını dikkatle dinleyen Suriyeli acı haberi veremeyen polis ise çareyi "Biz görevi yeni aldık. Kazada kimlerin olduğunu bilmiyoruz. İki yaralı varmış onlarda hastaneye kaldırıldı" demekte buldu. Evlatlarının akıbetini merak eden Suriyeli aileler daha sonra hastanenin yolunu tuttu.