Muhabbet kuşu ne yer, ne ile beslenir? Muhabbet kuşu yemden başka ne yer?

Muhabbet kuşları doğal yaşamda çayır otları tohumları, meyveler, bitkiler ve yeşil yapraklı bitkilerde bulanan bazı böcekleri yerler. Evcil kuşlar için de yine aynı şekilde tohumlar, sebzeler ve bazı meyvelerden oluşan bir beslenme listesi oluşturulmalıdır. Bununla birlikte alacağınız yemlerin tohum içeriklerinin kaliteli olması gerekir. Bu tohumlar yağlı ve unlu olmak üzere iki çeşide ayrılır. Her ikisinde de karbonhidrat, biraz protein ve lipit bulunur. Karışık muhabbet kuş yemlerinde kırmızı darı, sarı darı, beyaz darı, aspur (kanarya yemi) ve Nijer tohumu yer alır. Bunlar muhabbet kuşunun günlük beslenme ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Muhabbet kuşuna ne kadar yem verilir sorusu birçok kişi tarafından merak edilen bir detaydır. Bu sorunun yanıtını ise şöyle verebiliriz: bir muhabbet kuşuna yaklaşık olarak günde 10 gr. yem verilmesi önerilir ancak kuşun cinsiyeti, yaşı ve ırkına göre yem miktarında değişiklik yapılabilir. Özellikle kuluçka yani yavrulama döneminde bu miktar arttırılabilir. Muhabbet kuşuna ne kadar yem verilmesi konusun vakıf olduysak şimdi muhabbet kuşu ne ile beslenir, yemden başka ne yer gibi sorularınızın yanıtları ile karşınızdayız. İşte muhabbet kuşunun severek yiyeceği besinler listesi ile karşınızdayız…

MUHABBET KUŞU YEMDEN BAŞKA NE YER?

Muhabbet kuşunun çok sık tükettiği tohumlar bazı vitamin, mineral ve protein içerirler ancak diyetinin büyük bir parçasını oluştursa da bununla sınırlı kalmamalıdır. Tohumların yanı sıra meyve ve sebzelerle daha dengeli beslenmeleri, sağlıklı tüy dökmeleri ve daha dinç olmaları sağlanabilir. Muhabbet kuşuna yemden başka verebileceğiniz sebze ve meyveler aşağıdaki gibidir:

HAVUÇ: Kuşunuzun yiyebileceği boyutta kesilmiş ya da rendelenmiş halde verebilirsiniz.

ISPANAK: Ölçülü verilmesi önerilir zira kemik gelişimine zarar verebilir.

BROKOLİ: Gönül rahatlığı ile verilebilecek bir besindir ancak yine de kontrollü olunmasında fayda bulunur.

LAHANA: Aşırı tüketimi sindirim bozukluklarına neden olabilir.

DOMATES: Sap ve yapraklı kuşlarda toksit birikimine neden olabilir. Ayıklanmış bir şekilde vermeye özen gösterin.

PANCAR YAPRAĞI: Kemik gelişimine zarar vermemesi için az miktarda verilmesi gerekir

PATATES: Küçük bir miktar haşlanmış patates verebilirsiniz.

ŞALGAM YAPRAĞI: Az miktarda tüketilmesi önerilir.

MEYVELER:

Muz

armut

üzüm

ahududu

çilek

mandalina

portakal

kivi

ÖNEMLİ NOT: Muhabbet kuşuna verebileceğiniz bu sebze ve meyveleri çeşitli ilaç ve parazitlerden arındırmak için bol sudan geçirmenizde fayda bulunur. Ayrıca aşırıya kaçmadan küçük parçalar halinde vermeye dikkat ettiğinizden emin olunuz.

MUHABBET KUŞU BULGUR YER Mİ?

Muhabbet kuşu üreticileri ya da sahipleri muhabbet kuşlarının beslenmesine ek olarak ıslatılmış yumuşak tahılları dahil etmektedir. Örneğin, bulgur, çavdar, buğday, pirinç gibi besinler su ile hafifçe nemlendirilerek verilebilir.

MUHABBET KUŞLARI NE SEVER?

DAL DARI

Muhabbet kuşlarının en sevdiği yiyeceklerden biri dal darıdır. Her gün yarım öğün vererek kuşunuzun severek yiyebileceği bu besinle onu mutlu edebilirsiniz.

MÜREKKEP BALIĞI KEMİĞİ

Diğer adı ile kalamar olarak adlandırılır. Kemiği doğal bir kalsiyum deposudur ve bu kemiğin muhabbet kuşlarına yedirilerek kalsiyum ihtiyacı tam anlamıyla karşılanabilir.

BUĞDAY

Muhabbet kuşlarının sevdiği besinler arasında yer alan buğday, gelişimlerine de katkıda bulunur. Buğday çimlendirilerek verilebilir. Böylelikle B vitamininin yanı sıra yüksek oranda mineral almalarını sağlar.

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