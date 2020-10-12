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Nişanlısını darp etti 18 yılla yargılanacak

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
İstanbul Sarıyer'de gectiğimiz gunlerde O.T. isimli genc nişanlısı B.B. isimli kadının kendisini başka bir erkekle aldattığını iddia ederek telefonunu istedi. Genc kız telefonunu vermek istemeyince cift arasında tartışma buyudu. Genc kadını darp eden O.T., nişanlısının elinden telefonunu zorla aldı. Tadının şikayetci olması uzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık O.T., hakkında 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma' ve 'Basit Yaralama' sucları kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenledi.
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Nişanlısını darp etti 18 yılla yargılanacak
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