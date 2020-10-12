Nişanlısının telefonunu zorla alan gence 18 yıl hapis istemi!

Tartıştığı nişanlısının kendisini aldattığını öğrenince öfkesine hâkim olamayan genç adam, nişanlısının elinden zorla telefonunu aldı. Olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. O.T., ile B.B., 4 yıldır birlikteydi. 2 ay önce nişanlanan çift O.T.'nin ailesi ile birlikte kahvaltı yapmak için konutlarına geldi. Kahvaltının ardından birlikte odaya geçen genç çift burada tartışmaya başladı. O.T., nişanlısı olan B.B.'nin kendisini başka bir erkekle aldattığını iddia ederek genç kadının telefonunu istedi. Genç kız telefonunu vermek istemeyince çift arasında tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü.

"ALDATILDIĞIMI ÖĞRENİNCE ÖFKELENDİM"

İkili arasında çıkan tartışmada genç kadını darp eden O.T., nişanlısının elinden telefonunu zorla aldı. Aldığı darbeler sonucu karakola giderek şikâyetçi olan mağdur kadının ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan O.T., nişanlısının telefonuna başka bir erkek tarafından mesaj geldiğini kendisine sorduğundaysa aldatıldığını öğrendiğini söyledi.

18 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç adam ifadesinin devamında duydukları karşısında öfkelendiğini bu nedenle nişanlısını dışarı attığını gittiğinde ise telefonunun kendisinde kaldığını ve onu da çöpe attığını belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda O.T., hakkında 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma' ve 'Basit Yaralama' suçları kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



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