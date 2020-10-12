Orman çetesi başkanı tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye KOM Grup Amirliğince orman köylülerini kalkındırmaya yönelik kurulan bir kooperatif başkanın bölgeden sorumlu orman işletme şefliği görevlilerine maddi menfaat sağladığı ihbarına ulaşıldı. İhbarı değerlendiren Kom Grup Amirliği ekipleri, kaçak orman emvali temin ettiği ve sattığına yönelik bilgileri doğrultusunda 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'rüşvet' konulu çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 3 ilde 3 yakalama gerçekleştirildi.

KOM ekiplerinin yeterli ulaştığı delillerin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 9 Eylül 2020 günü Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Isparta ve Denizli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Orman İşletme Şefi, Kooperatif Başkanı, Orman Muhafaza amirleri, memurları ve şoförlerinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça ilişkin belge ve dokümana el konuldu.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA, 3 KİŞİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Gözaltına alınan 10 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, aralarında Orman İşletme Şefi, Kooperatif Başkanı, Orman Muhafaza Memuru da bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden Çekici Şoförleri H.D. Ve E.Ç, Nakliye Sorumlusu Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme, Kooperatif Başkanı R.G, Orman İşletme Şefi M.A. ve Orman Muhafaza Memuru B.A'nın tutuklanmasına karar verdi.