Otomobil ile tüp kamyonu çarpıştı

D-130 Karayolu, İzmit İlçesi otogar kavşağında bir otomobil ile bir tüp kamyonu çarpıştı. Otomobilin takla attığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Korkutan kaza şu şekilde gelişti.

İzmit D-130 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan 41 KR 540 plakalı tüp kamyonu, kavşak altından Yenişehir Mahallesi yönünde giden 41 ABB 572 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilirken kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.