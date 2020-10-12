Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

’nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bahçe işleri ile uğraşan İsa Kuşçu isimli vatandaş, ektiği patlıcan tohumu meyve verince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tohumdan hem patlıcan hem de domates yetiştiğini gören Kuşçu, gözlerine inanamadı. 40 yıldır tarım işiyle uğraştığını ifade eden İsa Kuşçu "ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:14 Son Güncelleme: 12.10.2020 09:31 ABONE OL
Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

'nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı. Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN"

Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, "Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

"DOMATESİN TADI ACI, PATLICAN NORMAL, GALİBA GENETİĞİ BOZULUYOR"

"Şaştım ve çevredekiler de şaşırdı" diyen Kuşcu, "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı.

Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti

Patlıcanın tadında sıkıntı yok ama şekil olarak diğer patlıcanlara göre küçük. Domatesler de küçük, tam domates değil gibi. Tat olarak da çok acı. Ancak şekli, kokusu ve yapısı aynı domatesi sadece tadı zehir gibi acı" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA