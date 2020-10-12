Sabah Muhabiri Erkan Koyuncu anısına Erciyes'e zirve yaptı

İlerleyen yaşına rağmen Türkiye'de 240 kez 3 bin metre ve üzeri zirve tırmanışı yapan Bekir Demirağ, Erciyes'e yaptığı 95. tırmanışını, 2014 yılında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde otomatik kapıya sıkışan ve yaşamını yitiren Koyuncu'ya armağan etti.



95. ZİRVEYİ ERKAN KOYUNCU İÇİN YAPTI

Görevi başında hayata göz yuman Koyuncu'yu unutmadığını belirten Demirağ; Koyuncu'nun arkadaşı olduğunu belirterek, "Birçok kez birlikte çalıştık. Çok naif ve güzel bir insandı. Arkadaşıma olan vefa borcumu ödemek için onun anısına Erciyes Dağı'na zirve yaptım. Erkan'ı Erciyes'in 3 bin 917 metre yüksekliğindeki zirvede andım. Gece saat 02.30'da yola çıkıp sabah 07.00'de Erciyes dağının zirvesine ulaştım.



Demirağ, zirve defterine; "11 Ekim 2020- Saat 07.00… Erciyes'e 95. tırmanışım. Ülkemizin önde gelen yüksek dağlarından Erciyes'e yaptığım bu tırmanışımı; görevi başında yaşama veda eden spor foto muhabiri arkadaşım Erkan Koyuncu için yaptım. Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine, spor medyamıza da sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Onu asla unutmayacağız." notunu yazdığını aktardı.