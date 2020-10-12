Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

Son dakika haberler… Müge Anlı programında perde arkası araştırılan Saliha Çalışkan olayına ilişkin flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç kadının ailesi olayla ilgili kilit ismin boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay olduğunu ifade ederken öte yandan 40 yaşında iki çocuk annesi Saliha Çalışkan'dan tam 2,5 yıldır haber alınamıyor. Kaybolduğu gün eşi Tuncay ile defalarca arama kayıtlarının bulunduğu ancak sonrasında eşi Tuncay'ın kendisini bir kez bile aramadığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'da aranan kayıp Saliha Çalışkan olayına yönelik son dakika haberinin detayları…

SALİHA ÇALIŞKAN'A NE OLDU? GENÇ KADINDAN 2,5 YILDIR HABER ALINAMIYOR…

İki çocuk annesi Saliha Çalışkan 2,5 yıl önce evinden ip almak üzere ayrılmış ve ardından kendisinden haber alınamamıştı. Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım isteyen aile fertleri genç kadının 2. Eşi olan Tuncay beyin kilit isim olduğunu iddia ediyor…