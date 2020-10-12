Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmeleri: Müge Anlı'da aranan genç kadının olayında perde arkası araştırılıyor! Saliha Çalışkan'a ne oldu?

Son dakika haberler… Müge Anlı programında perde arkası araştırılan Saliha Çalışkan olayına ilişkin flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç kadının ailesi olayla ilgili kilit ismin boşanma aşamasında olduğu eşi Tuncay olduğunu ifade ederken öte yandan 40 yaşında iki çocuk annesi Saliha Çalışkan'dan tam 2,5 yıldır haber alınamıyor. Kaybolduğu gün eşi Tuncay ile defalarca arama kayıtlarının bulunduğu ancak sonrasında eşi Tuncay'ın kendisini bir kez bile aramadığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'da aranan kayıp Saliha Çalışkan olayına yönelik son dakika haberinin detayları…
İki çocuk annesi Saliha Çalışkan 2,5 yıl önce evinden ip almak üzere ayrılmış ve ardından kendisinden haber alınamamıştı. Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım isteyen aile fertleri genç kadının 2. Eşi olan Tuncay beyin kilit isim olduğunu iddia ediyor…
SALİHA ÇALIŞKAN OLAYINDA FLAŞ GELİŞMELER!
Cinayete kurban gittiği düşünülen kadından haber alamayan aile Müge Anlı programına katılarak yardım istiyor. Aile fertleri 40 yaşındaki kadının kaybolmasıyla ilgili Tuncay Bey'den şüpheleniyor…
Saliha Çalışkan'ın kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olan Bayram Güceoğlu'nun da son görüşmelerinin ardından genç kadını aramıyor oluşu ile dikkat çekse de kendisi bu suçlamaları kabul etmiyor.
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Öte yandan Saliha Çalışkan'ı iş görüşmesine götüren Bayram Bey dönüş yolunda ormanlık alandaki yolu tercih etmesiyle dikkat çekiyor. Bu tercihine neden olarak ise diğer yolun işlek olmasından kaynaklandığını ifade ediyor…
GÖNÜL İLİŞKİM YOK DEMİŞTİ
Emine Keleş, Ablasıyla gönül ilişkisi olmadığını iddia eden Bayram Bey'in yalan söylediğini ifade ederken ablasıyla sıklıkla görüştüklerini hatta Saliha Çalışkan'ın evine dahi gittiğini ifade ediyor…
KAYBOLDUKTAN SONRA HİÇ ARAMADI
Genç kadının kız kardeşi Emine Keleş, ablasının eşi Tuncay'ın daha önce her defasında kendisini aramasına rağmen, ablası kaybolduktan sonra hiç aranmamasına dikkat çekmiş aynı zamanda ablasının Tuncay'ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini savunmuştu…
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SALİHA ÇALIŞKAN MİRAS NEDENİYLE Mİ KAYBOLDU?
Bir iddiaya göre ise Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu süreçte 300 – 400 bin TL'lik miras alacağının bilindiği ve genç kadının alacağı miras yüzünden cinayete mi gittiği de düşünülüyor…
KAYIP SALİHA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!
Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu gün (25 Haziran 2018) genç kadını gördüğünü ifade eden bir görgü tanığı bugün yayınlanan programa telefonla bağlandı.
Hararetli bir şekilde biriyle tartıştığını gördüğünü ifade eden kadın Saliha Çalışkan'ın elinde bir dosya kağıdı ve poşetler olduğunu ifade etti.
KENDİSİ KAYBOLDU BANKA KARTI KULLANILDI!
2018 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın boşanma sürecindeki eşi Tuncay Çalışkan'ın Saliha'ın kaybolduğu gün banka kartını kullandığı ortaya çıkmıştı.
Tuncay Bey'in tantuniciden ve bir tekel dükkanından alkol alışverişi yaptığı ortaya çıkarken Mersin'in Silifke ilçesinde ortadan kaybolan Saliha Çalışkan'ın eşi Tuncay Çalışkan'ın eşinin kartını nasıl aldığı bilinmiyor…