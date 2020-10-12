Şanlıurfa'da kuyumcuya soygun: 150 bin lira çalındı

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Tarihi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Mahmut Fidan'ın iş yerine gelen hırsızlar vurgun yaptı.

150 BİN LİRALIK VURGUN

Kuyumcu Mahmut Fidan, iş yerini açtığında kasasındaki 150 bin lira değerinde altın ve paraların olmadığını fark etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İşyeri sahibi Mahmut Fidan, durumu polise bildirdi. Kuyumcu dükkânına gelen polis, burada inceleme yaparak parmak izi aldı. Polis altın ve paraları alıp kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık için girdikleri evlerde konakladılar

18 yaşındaki "ikiz hırsız"lar yakalandı