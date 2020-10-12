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'da kuyumcuya : 150 bin lira çalındı

’nın Eyyübiye ilçesi Tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda akılalmaz bir meydana geldi. 'ın iş yerine giren hırsızlar, iddiaya göre 150 bin civarında altın ve paraları çalarak kayıplara karıştı. İşe geldiğinde durumu fark eden Fidan, hırsızlık olayını polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparak parmak izi aldı. Tahkikat sürüyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:54 Son Güncelleme: 12.10.2020 19:17 ABONE OL
Şanlıurfa'da kuyumcuya soygun: 150 bin lira çalındı

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Tarihi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Mahmut Fidan'ın iş yerine gelen hırsızlar vurgun yaptı.

150 BİN LİRALIK VURGUN

Kuyumcu Mahmut Fidan, iş yerini açtığında kasasındaki 150 bin lira değerinde altın ve paraların olmadığını fark etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İşyeri sahibi Mahmut Fidan, durumu polise bildirdi. Kuyumcu dükkânına gelen polis, burada inceleme yaparak parmak izi aldı. Polis altın ve paraları alıp kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kuyumcuya soygun: 150 bin lira çalındı
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