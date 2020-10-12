Serum poşetlerinde çizim: Korona Sanatı

Kütahya Evliyaçelebi Eğitim ve araştırma hastanesi personeli, Ressam-minyatür ustası Barış Genar, serum poşetleri üzerine, sağlık çalışanlarının istek ve duygularını şekil ve desenlerle çizerek Rektör Vural Kavuncu'ya takdim etti.

KORONA GÜNLERİNDE SANAT SERUM POŞETLERİNE YANSIDI

Ressam Barış Genar, "Meslektaşlarım bana 'İlginç bir şeyler yap, Rektör hocamıza verelim. Dikkat çeksin ve unutulmasın.' dediler. Benim de aklıma her gün çok sayıda kullandığımız serum poşetleri geldi. Boş poşetlerin üzerlerine çizdiğim desen ve figürlerle meslektaşlarımın duygu ve isteklerini aktarıyorum. Rektör Hocamıza fırsat buldukça takdim ediyorum, görüşme imkânı bulamazsam özel kaleme bırakıyorum." şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu ise "Barış arkadaşımız verimli bir ressam ve minyatürist. İlginç bir yöntemle "Korona sanatı" başlatmış oldu. Boş serum poşetlerinin üzerlerine figürler ve resimler çizerek mesai arkadaşlarının duygularını yansıtıyor." dedi.