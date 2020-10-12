Ses duyulmasın diye televizyonun sesini açarak eşini katletmişti... Mahkemeden son dakika kararı: Cezası belli oldu!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kendisine boşanma davası açan 25 yaşındaki eşi Nisa Ece İnkçe'yi dört kez kurşunlayarak öldüren sanık Recep İnkçe'nin yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Son dakika haberine göre katil, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Katil Recep İnkçe, psikolojik sorunları olduğunu ihanete uğradığını iddia etti. KADEM üyeleri de davayla ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: EŞİNİ ÖLDÜRÜRKEN SES DUYULMASIN DİYE TV SESİNİ AÇMIŞTI! CEZASI BELLİ OLDU

Kendisine boşanma davası açan 25 yaşındaki eşi Nisa Ece İnçke'yi, silah sesi dışarıdan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açıp 4 kez kurşunlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki karar Yargıtay'da bozulan sanık Recep İnçke yeniden yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, sanık Recep İnçke hakkında herhangi bir indirim uygulamadan "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerekirken "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.