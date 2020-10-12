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Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı

'da bir , izinsiz satış yaptığı yerde kendisini görüntüleyen kadın zabıta memuru A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö'nün el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kayboldu. Kadın memur, "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye vatandaşlara seslenerek yardım istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:48 Son Güncelleme: 12.10.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde üzerinde denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının Emrah olduğu belirtilen satıcıya tezgâhını kaldırmasını söyledi.

Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı

Bu sırada cep telefonu kamerasını açıp kaydetmeye başlayan zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran , elinden telefonu almak istedi.

Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı

Kendisine uygulanan şiddeti kaydetmeye devam eden A.Ö.'ye neden görüntü aldığını soran , "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin" diyerek saldırdı.

Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı

Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı karşısında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö ise vatandaşlardan yardım istedi. A.Ö, "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi.

Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı

ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarında zedelenme olduğu belirtildi.

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Son dakika: Görüntülenince kadın zabıta memuruna saldırdı
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