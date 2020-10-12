Son dakika haber: Eşine ilgi duyduğu adamı evinin önünde öldürdü!

İstanbul Maltepe'de akşam saatlerinde eşini işten alıp eve getiren bir kişi, oturduğu binanın önünde kimliği belirsiz motosikletli tulumlu ve kask giymiş bir kişi tarafından tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan İbrahim Uygur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği Sercan M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde İbrahim Uygur'un eşi A.U'ya ilgi duyduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü.

SON DAKİKA: HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Maltepe Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak üzerinde 9 Ekim günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İbrahim Uygur (55), otomobiliyle işten aldığı eşi A. U. ile birlikte evine geldi. Aracını park edip aşağı indiği sırada sokağa gelen kimliği belirsiz motosikletli şüpheli İbrahim Uygur'a iki el ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Uygur'un kanlar içinde yere yığılmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Uygur olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Uygur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"SİLAH SESİ VE ÇIĞIKLAR DUYDUM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Konuyla ilgili tanık olarak dinlenen E.K.;" Balkonda bulunduğum esnada silah sesi ve bir kadın şahsın bağırma sesini duydum. Sokağa baktığımda 165-170 boylarında zayıf yapılı koyu renk tulum tarzlı kıyafetli siyah-beyaz kasklı motosikletli bir şahsın ateş ederek motosiklet ile kaçtığını beyan" dediği öğrenildi.

"MOTOSİKLETLE GELDİ EŞİME 2 EL ATEŞ ETTİ"

Konuyla ilgili ifadesi alınan eşi A.U. ise emniyete verdiği ifadede; " Markette çalışıyorum, iş çıkışı eşim beni işten aldı. Evimizin önüne geldiğimizde motosikletle gelen bir şahıs eşime doğru gelip 2 el ateş etti. Benim ve eşimin kimseyle bir husumeti yok olayı kimin yaptığına dair hiç bir fikrim yok" dediği öğrenildi.

ANAHTARLIK ŞEKLİNDE SİLAH

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Kartal'da gözaltına alınan şüpheli Sercan M'nin evinde yapılan aramalarda, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah, 25 adet 7.65 mm fişek, 30 adet 9 mm fişek, 22 adet 12 cal fişek ele geçirildi.

"EŞİNE İLGİ DUYUYORDUM ÖLDÜRDÜM"

Şüpheli Sercan M. emniyette verdiği ilk ifadede öldürdüğü adamın eşi A.U'ya ilgi duyduğu için olayı gerçekleştirdiğini belirttiği ileri sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.