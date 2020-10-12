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haberi: 6 aylık bebek konteynerdeki sonucu hayatını kaybetti! Anne ve babası seradayken...

Herkezi hüzne boğan acı haber 'dan geldi! gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde konteynerda çıkan sonucundaki 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Talihsiz bebeğin anne ve babasının serada işçi olarak çalıştıkları bebeklerini de konteynara bıraktıkları ifade edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Babası, küçük kızı konteynardan çıkardığında altı aylık bebek vefat etmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:13 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:20 ABONE OL
Son dakika haberi: 6 aylık bebek konteynerdeki yangın sonucu hayatını kaybetti! Anne ve babası seradayken...
DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Antalya'da bir serada herkesi derinden yaralayan bir olay meydana geldi. Henüz 6 aylık olan talihsiz bebek, annesi ve babası serada çalışırken konteynarda çıkan yangın sonucunda hayata gözlerini yumdu. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilirken inceleme devam ediyor. Hayatını kaybeden altı aylık bebeğin bebek arabasının fotoğrafı çevredekileri duygulandırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının serada çalışmak için gittiği sırada konteyner evde bıraktığı 6 aylık Suriyeli bebek, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Serada işçi olarak çalışan Suriyeli anne ve baba, adı öğrenilemeyen 6 aylık kız çocuğunu evde bırakıp, sabah erkenden çalışmaya gitti. Ailenin evde bulunmadığı sırada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler bağırarak yardım isterken, sesleri duyan Suriyeli aile de yangını fark edip, koşarak eve geldi.

BABASI YANAN KONTEYNERDEN ÇIKARDI

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, baba ise 6 aylık kızını dışarı çıkarmak için yanan eve girdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, babanın alevlerin arasından çıkardığı bebeğe ise sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kız bebeğin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberi: 6 aylık bebek konteynerdeki yangın sonucu hayatını kaybetti! Anne ve babası seradayken...
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