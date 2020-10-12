Son dakika haberi: 6 aylık bebek konteynerdeki yangın sonucu hayatını kaybetti! Anne ve babası seradayken...

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Antalya'da bir serada herkesi derinden yaralayan bir olay meydana geldi. Henüz 6 aylık olan talihsiz bebek, annesi ve babası serada çalışırken konteynarda çıkan yangın sonucunda hayata gözlerini yumdu. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilirken inceleme devam ediyor. Hayatını kaybeden altı aylık bebeğin bebek arabasının fotoğrafı çevredekileri duygulandırdı.