Son dakika haberi: Çatalca'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Acılı anne konuştu: "O sapığın evine gittim..."

Kağıtlar, deliller elimde. Bana inanmadılar. En son savcılığa çıktım. Anlattım durumumu. Bir gece kızım işinden geldi. Dedi ki, 'Ben aşağı kadar inip geleceğim. 'Ben de dedim ki, 'İnme kızım, bu sapık.' Gidip geleceğini söyledi. Bakkala gittiğinde saat 21.00 sıralarıydı. Bekledim gelmedi. Arkadan baya bir zaman geçti. Ben aşağı indim. İnsanları, kız kardeşlerini aradım. Kızım meydana çıkmadı ve ben çok merak ettim. Aşağı gittim. Bekledim, bekledim gelmedi. Sokakların içinde gezdim yok kızım. En sonunda jandarma karakoluna gittim. 'Benim kızım, aşağı indi yok' dedim. Bize 'Bilmiyoruz' dediler. Çocuğun evine gittim sonra. Fikret'in, o sapığın evine gittim. Sapık o, benim kızımı mahveden sapık. Ben evine gidip sordum. Kapıyı çaldım, çıktı ne olduğunu sordu. Kendini hiç bozmadı. 'Benim kızımı çıkar, ver' dedim. 'Bende yok' dedi. 'Yemin ederim sende, sende olduğunu biliyorum' dedim. Kızımı öldürdüğünü söyledim. Bundan emindim ben. Benimi kızımı alıp, öldürdüğünden emindim. Bana, 'Kızın burada değil. İstediğin yere şikayet beni' dedi" ifadelerini kullandı.

"PARAMPARÇA YAPMIŞ KIZIMI"



Aynur Uç, "Ben tekrar dönüp, karakola ve hastanelere gittim. Kızımı çok aradım ama bulamadım. Gece saatlerinde bir daha başvurdum. Yine yok kızım. O gece sabahladım. Tekrar aşağıya inip, savcılığa çıktım. Savcı beye durumu izah ettim. Kızımın 2 günden beri kayıp, kızım yok. Savcı bana iyi davrandı orada, yardımcı olacağını söyledi. Bütün jandarma ekibine emir verdi. Kızımı aradılar ama bulamadılar. Bana İstanbul'dan büyük ekip getireceklerini söylediler. 4'üncü gün bana jandarma karakolundan haber geldi. Ben de burada bekliyordum. Beni hemen acile çağırdılar. Hemen gittim. Kızımı ne hale getirmiş biliyor musun? Paramparça yapmış kızımı. Tanınmaz vaziyette getirdiler. Güzel kızımı öyle bir hale getirdi ki, Rabbim onu oradan çıkarmasın" şeklinde konuştu.