Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde saatler 07.11'i gösterdiğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde yoğun bir şekilde hissedilirken, sabah saatlerinde depremi hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu' sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan depremin derinliğinin 7.9 km olduğu belirtilirken, Muğla, Datça, İzmir gibi illerimizde sarsıntı yoğun bir şekilde hissedildi. İşte AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklaması...

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM! MUĞLA, DATÇA, İZMİR'DE YOĞUN BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerin takip edebilirsiniz…