Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde saatler 07.11'i gösterdiğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde yoğun bir şekilde hissedilirken, sabah saatlerinde depremi hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu' sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan depremin derinliğinin 7.9 km olduğu belirtilirken, Muğla, Datça, İzmir gibi illerimizde sarsıntı yoğun bir şekilde hissedildi. İşte AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklaması...
Ege Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerin takip edebilirsiniz…
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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