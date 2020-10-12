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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

Haberi: 'nde korkutan ! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

tarafından yapılan açıklamasına göre, Muğla ve Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saatler 07.11'i gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. İşte Ege Denizi'nde yaşanan depreme ilişkin son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 07:25 Son Güncelleme: 12.10.2020 07:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

tarafından gelen bilgisine göre, 'nde saatler 07.11'i gösterdiğinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde yoğun bir şekilde hissedilirken, sabah saatlerinde depremi hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu' sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan depremin derinliğinin 7.9 km olduğu belirtilirken, Muğla, Datça, İzmir gibi illerimizde sarsıntı yoğun bir şekilde hissedildi. İşte AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklaması...

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM! MUĞLA, DATÇA, İZMİR'DE YOĞUN BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerin takip edebilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi

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Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve kıyı bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi
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