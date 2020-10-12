Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimin ilk gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçiliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı arasında viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

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