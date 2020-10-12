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Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimin ilk gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk

Koronavirüs sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim aylar sonra bugün ilk kez başladı. Okullarda yoğunluk başlarken aynı zamanda İstanbul trafiğinde de yoğunluk gözlemlendi. Yüz yüze eğitimin 2. aşamasının geçildiği bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıktı. Ayrıca bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 08:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimin ilk gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçiliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı arasında viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

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Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimin ilk gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
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