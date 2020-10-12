Son dakika haberi: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

AKOM'DAN UYARI

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. AKOM il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul halkını uyardı. İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor ve lodos kuvvetli, AKOM oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İzmir'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak ve şiddetli lodos var...

KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.