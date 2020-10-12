Son dakika: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Özlüce ile Kocakonak Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Kaan E., saat 09.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Öğle saatlerinde sürü geri döndü ancak Kaan E. gelmedi.