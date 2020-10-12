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: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...

haberine göre; 'da kaybolan çoban Jandarma ve tarafından her yerde arandı. 5 saat sonra ulaşılan çoban korkunç halde bulundu. Çoban hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gelen ilk bilgilere göre, durumu ağır. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:58 Son Güncelleme: 12.10.2020 10:19 ABONE OL
Son dakika: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...

'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı çoban Kaan E.(27), jandarma ve ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu. Çoban, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Son dakika: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Özlüce ile Kocakonak Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Kaan E., saat 09.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Öğle saatlerinde sürü geri döndü ancak Kaan E. gelmedi.

Son dakika: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...

Oğullarını arayan aile, çobanı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama-kurtarma sırasında, Kaan E. ormanlık alanda, kanlar içinde baygın halde yatarken bulundu.

Son dakika: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...

Evden çıktıktan 5 saat sonra kendisine ulaşılan Kaan E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen Kaan E., yoğun bakımda tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Kayıp çoban her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu...
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