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Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü! Dehşet anları kameralara böyle yansıdı

’ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:25 Son Güncelleme: 12.10.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü! Dehşet anları kameralara böyle yansıdı
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin'in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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MİNİBÜSÇÜYE MEYDAN DAYAĞI
Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor.

Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı. Son dakika: Hatay'da akılamaz olay! Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi Nişanlısının telefonunu zorla alan gence 18 yıl hapis istemi! Son dakika haberi: Dayak yediği yerde öldürdü! Sorguda itiraf etti: "İki kişiyi daha öldürecektim.." Bayıltan dayağa pişkin savunma

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Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü! Dehşet anları kameralara böyle yansıdı
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