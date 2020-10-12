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Tekirdağ'daki operasyonundan haberi! Gözaltına alınanlar arasında otel yöneticileri de var...

Tekirdağ'dan gelen haberine göre altı aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından çetesine operasyon yapıldı. 16 yabancı uyruklu kadın ile otel yöneticilerinin de olduğu 36 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Jandarmanın operasyon için süredir takipte olduğu otel yöneticilerinin de fuhuş çetesinin bir parçası olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:06 Son Güncelleme: 12.10.2020 14:09 ABONE OL
Tekirdağ'daki fuhuş operasyonundan son dakika haberi! Gözaltına alınanlar arasında otel yöneticileri de var...

Marmara Ereğli'sinde yapılan operasyonunun detayları belli oldu! Toplam 36 kişi gözaltına alınırken iki otele eş zamanlı operasyon yapıldı. Otel içerisinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız av tüfeği bulunurken garsonların üzerinde de 65 gram esrar ele geçirildi. haberine göre yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Özel İdaresi'ne teslim edilirken kalan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'daki fuhuş operasyonundan son dakika haberi! Gözaltına alınanlar arasında otel yöneticileri de var...

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın iki otele düzenlediği operasyonda yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçede iki otelde yabancı kadınların çalıştırılıp, fuhuş yaptırıldığını belirledi. Jandarma otelin yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alarak yaptığı izlemede, yöneticilerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için telefon görüşmesi yerine whatsapp üzerinden haberleştiklerini tespit etti.

Tekirdağ'daki fuhuş operasyonundan son dakika haberi! Gözaltına alınanlar arasında otel yöneticileri de var...

Jandarmanın kurduğu özel ekiple, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, delillerin toplanmasıyla birlikte adli makamlardan alınan izinle, iki otele operasyon düzenlendi. Operasyonda yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'daki fuhuş operasyonundan son dakika haberi! Gözaltına alınanlar arasında otel yöneticileri de var...

operasyonunda yakalanan 16 yabancı uyruklu kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli de jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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Tekirdağ'daki fuhuş operasyonundan son dakika haberi! Gözaltına alınanlar arasında otel yöneticileri de var...
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