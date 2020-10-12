Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TEM’de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

’de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

’da, Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 08:57 Son Güncelleme: 12.10.2020 09:01 ABONE OL
TEM’de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Özgür C. idaresindeki 34 ZR 2999 plakalı BMW marka otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Özgür C. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Hatay'da akılamaz olay! Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi

ARKADAŞINA GÖNDER
TEM’de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA