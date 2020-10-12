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Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

'da girdikleri evlerden para ve ziynet eşyaları çalan 3 kadın hırsız, ekiplerin takibi sonucunda bir pastanede simit yerken yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ortaya çıkan bir detay ise polisleri bile şaşkına çevirdi. Yakalanan kadınların, kapıları açmak için kullandıkları aparatı ve çaldıkları altınları polis aracına sakladığı belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:25 Son Güncelleme: 12.10.2020 16:47 ABONE OL
Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

'da, bir hafta içinde 4 farklı evden hırsızlık yapan 3 kadın, polisin takibi sonucu pastanede simit yerken yakalandı. Şüphelilerin, kapı açmak için özel yapılmış aparatı ve çaldıkları altınları, karakola götürülmek için konuldukları polis otosuna sakladıkları belirlendi. Altınlar polis memurları tarafından fark edilirken, emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 Ekim tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti.

Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

Ekiplerin incelemeleri sonucu, kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, aranan hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.'nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

ALTIN VE ÖZEL APARATI SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosu içine sakladıkları tespit edildi.

Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.

Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmazsa hırsızlık amaçlı girdikleri, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahanelerle evden uzaklaştıkları öğrenildi.

Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!

Aparat kullanarak kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis aracına saklamış!
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